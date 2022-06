POL-BI: Jugendliches Trio nach Körperverletzung gesucht

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Auf ihrer Flucht ließen zwei Diebe am Samstag, 04.06.2022, ihre Beute sowie Schuhe und eine Jacke in einem Einkaufswagen zurück. An der Wilhelm-Bertelsmann-Straße bemerkte ein Mitarbeiter einer Spedition gegen 23:50 Uhr in einem Gebüsch einer Lagerhalle ein Rascheln. Als er in die Richtung ging, sprangen plötzlich zwei Männer aus dem Grün. Sie liefen mit einem ...

mehr