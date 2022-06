Polizei Bielefeld

POL-BI: Zahlreiche Packungen Toilettenpapier gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Auf ihrer Flucht ließen zwei Diebe am Samstag, 04.06.2022, ihre Beute sowie Schuhe und eine Jacke in einem Einkaufswagen zurück.

An der Wilhelm-Bertelsmann-Straße bemerkte ein Mitarbeiter einer Spedition gegen 23:50 Uhr in einem Gebüsch einer Lagerhalle ein Rascheln. Als er in die Richtung ging, sprangen plötzlich zwei Männer aus dem Grün. Sie liefen mit einem Einkaufswagen und zahlreichen erbeuteten Packungen Toilettenpapier über die Wilhelm-Bertelsmann-Straße davon. Um schneller unerkannt zu entkommen, ließ das Duo den Einkaufswagen an der Straße zurück und verschwand schließlich.

Es besteht der Verdacht, dass die beiden Männer mehrmals in die Lagerhalle eingedrungen sind, weil sich mit der zurückgelassenen Beute und dem Lagerbestand eine Differenz ergibt. Daher fragen die Ermittler der Kriminalpolizei, wer hat am Samstagabend im Bereich der Wilhelm-Bertelsmann-Straße Personen wahrgenommen, die eine größere Menge Toilettenpapier transportierten?

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell