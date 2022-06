Polizei Bielefeld

POL-BI: Einladung zum Pressegespräch mit der neuen Leiterin der Polizeiwache Süd

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brackwede, Senne, Sennestadt - Seit dem 01.06.2022 ist die Erste Polizeihauptkommissarin Christine Schmitt neue Leiterin der Polizeiwache Süd.

Medienvertreter sind herzlich eingeladen, am Freitag, 10.06.2022, um 11:00 Uhr, an einem gemeinsamen Gespräch mit EPHK´in Schmitt teilzunehmen. Der Termin findet in der Polizeiwache Süd (Stadtring 80, 33647 Bielefeld) statt.

Um eine Anmeldung bei der Pressestelle der Polizei Bielefeld wird gebeten.

