POL-PDNW: (Haßloch) Zu viel "getankt"

Bad Dürkheim (ots) - Bislang unbekannte Täter randalierten in der Nacht von Samstag, 23.04.2022 auf Sonntag, 24.04.2022 an der Michaelis- Kapelle, Bad Dürkheim. Sie beschädigten das Dach und die Fassade der Kapelle indem sie Gegenstände dagegen warfen. Außerdem beschädigten sie teilweise die an der Kapelle neu aufgestellten Holztische durch Feuer. Der entstandene Schaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. ...

