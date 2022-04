Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Verunreinigung von Gewässer durch Heizöl

Kleinkarlbach (ots)

Am 25.04.2022 gegen 11:00 Uhr wurde die Polizei Grünstadt über eine größere Menge Öl im Eckbach in Kleinkarlbach informiert. Anwohner wurden durch einen merkwürdigen Geruch auf die Verschmutzung aufmerksam und alarmierten sofort die Feuerwehr. Als Ursprungsort der Gewässerverunreinigung konnte schnell ein Anwesen in der Hauptstraße ausfindig gemacht werden. Dort wurde durch eine Person widerrechtlich eine erhebliche Menge Heizöl aus einem Öltank in einen Abfluss geschüttet und gelangte damit direkt in die Eckbach. Zur Verhinderung von weiteren Verunreinigungen wurden durch die Feuerwehr die entsprechenden Eindämmungsmaßnahmen getroffen. Im Keller des betroffenen Anwesens konnte außerdem eine unsachgemäße Veränderung an der Heizungsanlage festgestellt werden, welche ebenfalls zu einem Ölverlust und damit zu einem Eindringen des Heizöls in den Bodengrund führte. Durch den Feuerwehreinsatz kam es zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen in der Hauptstraße Kleinkarlbach. Neben der Polizei und der Feuerwehr waren auch Mitarbeiter der Unteren Wasserbehörde der Kreisverwaltung Bad Dürkheim und der Ortsgemeinde Kleinkarlbach am Einsatzort. Aufgrund des Verdachts einer Straftat (Gewässerverunreinigung nach § 324 StGB) nimmt die Kriminalpolizei Neustadt nun die Ermittlungen auf.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell