POL-PDNW: Motorradkontrollen

Grünstadt (ots) - Am 24.04.22, gegen 00:25 Uhr kam es auf dem Luitpoldplatz in Grünstadt zu einem Verkehrsunfall im Gegenverkehr. Aufgrund nicht angepaßter Geschwindigkeit kam der Unfallverursacher in den Gegenverkehr. Die beiden Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Die beiden Fahrzeugführer gaben an Schmerzen zu haben und wurden ins Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. ...

