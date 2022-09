Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannter beschädigt Baum

Zeugen gesucht (04.09.2022)

Donaueschingen (ots)

Ein Unbekannter hat am frühen Sonntagmorgen gegen 6 Uhr auf der Hohenstraße einen Baum beschädigt. Der unbekannte Mann bearbeitete mit einer akkubetriebenen Kettensäge eine rund 20 Meter hohen Kiefer. Er entfernte die Rinde im Stammbereich auf einer Breite von etwa einem Meter, was dazu führen wird, dass der Baum abstirbt. Ein Fußgänger sah den Mann noch, wie er vom Tatort flüchtete. Weitere Zeugen, die Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell