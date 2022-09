Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrsunfall ohne Führerschein (03.09.2022)

Konstanz (ots)

Am Samstag zwischen 05.00 und 06.00 Uhr ereignete sich auf der K5734 (Schaffhauser Straße) zwischen der B33 und Marbach ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Pkw Audi A3 Farbe schwarz fuhr von der B33 kommend in Richtung Marbach. Auf Höhe der Abzweigung Römerweg kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und setzte seine Fahrt erheblich beschädigt fort. In Villingen in der Wilhelm-Binder-Straße konnte das Fahrzeug durch die alarmierte Polizei angetroffen werden. Am Fahrzeug konnte ein 18-jähriger Mann festgestellt werden, welcher keine Fahrerlaubnis hatte und angab bei dem Unfall lediglich Beifahrer gewesen zu sein. Dieser war leicht verletzt und musste zur Behandlung ins Krankenhaus. Der vermeintliche Unfallfahrer kehrte noch während der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei zum Unfallfahrzeug zurück. Der 17-jährige Mann stand erheblich unter Alkohol und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein Atemalkoholtest ergab eine Wert von 1,3 Promille. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben und Angaben zum Fahrer des Unfallfahrzeuges machen können. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Villingen unter Tel. 07721 601-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell