POL-MK: Kita-Wand beschmiert

Lüdenscheid (ots) - Am Mittwoch gegen 11.30 Uhr wurde eine 70-jährige Kundin in einem Discounter an der Bräuckenstraße bestohlen. Sie hatte ihre Handtasche beim Einkaufen mitsamt Geldbörse in den Einkaufswagen gestellt. Als die an der Kasse das Portemonnaie herausnehmen wollte, war es verschwunden. Am späten Nachmittag ließ sich ein 80-Jähriger in einem Supermarkt an der Kölner Straße von einem Unbekannten beim ...

