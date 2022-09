Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Auto zerkratzt (02.09.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Sachbeschädigung haben Unbekannte am Freitag in der Straße Birkenweg begangen. Unbekannte Personen zerkratzten einen vor dem Haus Nummer 101 geparkten Dacia Dokker an der rechten Seite und verursachten einen Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Hinweise zu den Tätern erbittet die Polizei in Schwenningen unter der Telefonnummer 07720 8500-0.

