Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 02.09.2022

Daun (ots)

Ereignis: Autofahrer bei Unfall eingeklemmt

Ort: Hillesheim, L 10

Zeit: Montag 01.09.2022, 08.15 Uhr

Ein 33 Jahre alter Autofahrer aus der VG Gerolstein verunfallte am gestrigen Montagmorgen derart schwer, dass er von Einsatzkräften der Feuerwehr Hillesheim aus dem Fahrzeug befreit werden musste. Der Mann war von Oberbettingen gekommen und geriet auf der L 10 nach links von der Fahrbahn ab. Er touchierte mit seinem PKW zunächst einen Baum sowie eine Bank. Im Anschluss kam das Auto zum Stehen. Der schwer verletzte Fahrzeugführer wurde durch Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Ereignis: Mitfahrerin bei Motorradunfall verletzt

Ort: Densborn, Bitburger Straße

Zeit: Montag 01.09.2022, 12.50 Uhr

Am Montagmittag befuhr ein Motorradfahrer aus dem Kreis Trier-Saarburg die Bitburger Straße in der der Ortslage von Densborn. Ein 25 Jahre alter Autofahrer wollte dort in den Fließverkehr einfahren und kollidierte mit dem herannahenden Krad. Der Zweiradfahrer und seine Sozia stürzten zu Boden. Die 62-jährige verletzte sich dabei schwer, sie wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell