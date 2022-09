Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in der Spiegelstraße in Prüm

Prüm (ots)

Am Dienstag, dem 30.08.2022, zwischen 17:00 Uhr und 18:30 Uhr, kam es in der Spiegelstraße in Prüm zu einem Verkehrsunfall, woraufhin sich der Verkehrsunfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte. Der am Fahrbahnrand geparkte PKW erlitt hierbei einen Schaden im linksseitigen, vorderen Bereich. Mutmaßlich wurde der PKW durch ein vorbeifahrendes oder am selben Fahrbahnrand ein-/ausparkendes Fahrzeug beschädigt.

Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfallverursacher oder zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der 06551-942-0 oder per E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

