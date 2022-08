Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Radfahrer nach Unfall am Kanal gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Radfahrer, der am frühen Dienstagabend in einen Fahrradunfall am Wesel-Datteln-Kanal verwickelt war. Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte ein 71-jähriger Radfahrer aus Datteln, weil ihm ein anderer Radfahrer an einer Brückenunterführung - unterhalb der Fahrbahn Fuchskuhle - schnell entgegenkam. Der 71-Jährige verlor auf dem Schotterweg die Kontrolle über sein Fahrrad, stieß gegen ein weiteres Fahrrad (eines 64-jährigen Mannes aus Datteln) und prallte dann gegen ein Schutzgeländer. Der Dattelner musste - schwer verletzt - mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der unbekannte Radfahrer fuhr in Richtung Olfener Straße weiter, ohne anzuhalten und sich zu kümmern. Eine Beschreibung des gesuchten Radfahrer liegt nicht vor. Der Unfall passierte gegen 18.20 Uhr. Die Polizei sucht in erster Linie nach dem unbekannten Radfahrer, aber auch nach Zeugen, die Hinweise auf den Radfahrer geben können. Anrufen können Sie unter Tel. 0800/2361 111.

