Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zusammenstoß

Prüm (ots)

Im Rahmen eines Abbiegevorganges im Bereich der Dausfelder Höhe/B 410 übersah am Montag dieser Woche ein Autofahrer einen Motorradfahrer und dessen Sozius. Die Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich. Hierbei wurden der Motorradfahrer und dessen Sozius leicht verletzt und in das Prümer Krankenhaus verbracht. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

