POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht mit beschädigtem Fahrzeug auf dem EDEKA-Parkplatz

Wittlich (ots) - In dem Zeitraum von Donnerstag, 18.08.2022 bis Montag, 22.08.2022 kam es zu einer Sachbeschädigung an der Schlossgalerie in Wittlich. Demnach wurden während der Säubrennerkirmes drei Fassadenziegel im Bereich Schloßstraße/Ecke Ottensteinplatz durch einen oder mehrere bislang unbekannte Täter beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Wittlich unter der Telefonnummer 06571 - 9260 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

