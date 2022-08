Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung

Wittlich (ots)

In dem Zeitraum von Donnerstag, 18.08.2022 bis Montag, 22.08.2022 kam es zu einer Sachbeschädigung an der Schlossgalerie in Wittlich. Demnach wurden während der Säubrennerkirmes drei Fassadenziegel im Bereich Schloßstraße/Ecke Ottensteinplatz durch einen oder mehrere bislang unbekannte Täter beschädigt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Wittlich unter der Telefonnummer 06571 - 9260 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell