POL-PDWIL: Berufsinformationsabend bei der Polizeiinspektion Prüm

Wittlich-Neuerburg (ots) - Zwischen Freitag, 26.08.2022, 17:00 Uhr und Montag, 29.08.2022, 09:30 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in einen ehemaligen Tabaktrockenschuppen in Wittlich-Neuerburg einzudringen. Hierzu versuchte/n der oder die Täter vergeblich das Schloss der Eingangstür aufzuhebeln. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich, unter Tel. 06571/9260, erbeten. Rückfragen bitte an: ...

