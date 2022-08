POL-PDWIL: Diebstahl auf Baustelle

Bitburg (ots) - Am 26.08.2022 gegen 14:00 Uhr wurden zwei 15- und 17-jährige Jungen mit ihrem Kleinkraftrad in Bitburg angehalten. Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass beide nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Beide müssen sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Am 27.08.2022 um 17:00 Uhr konnten im Rahmen einer allgemeinen ...

