POL-PDWIL: Verkehrskontrollen im Dienstgebiet der PI Bitburg

Orsfeld (ots) - Am 28.08.2022 gegen 21:29 Uhr ereignete sich auf der B257 in Höhe der Ortslage Orsfeld ein Verkehrsunfall, bei dem ein 17-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad bei einem Frontalzusammenstoß mit einem 19-jährigen PKW-Fahrer tödlich verunglückte. Der Leichtkraftradfahrer erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die beiden Fahrzeuginsassen des PKW wurden leicht verletzt. ...

mehr