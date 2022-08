Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Polizei kontrolliert Motorräder und misst die Geschwindigkeit

Sefferweich (ots)

In Kooperation mit den Zentralen Verkehrsdiensten der Polizeidirektion Wittlich führte die Polizeiinspektion Bitburg am Sonntag, 28.08.2022, eine weitere Motorradkontrolle im Rahmen des Projektes "Motorradfahren in der Eifel - aber sicher" durch. An der Kontrollstelle, einer beliebten Motorradstrecke, wurden neben der Überwachung der Geschwindigkeit auch die technischen Einrichtungen der Motorräder und die persönliche Ausstattung, wie Helme und Schutzkleidung, der Motorradfahrenden überprüft. Ebenso fand eine Sensibilisierung für das Motorradfahren und dessen Gefahren ins. bei hohen Geschwindigkeiten statt.

Erfreulicherweise ist kein Motorrad mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt worden. Ebenso erfreulich war, dass keines der kontrollierten Motorräder eine manipulierte Auspuffanlage hatte. Drei Motorradfahrern musste aber die Weiterfahrt untersagt werden, bis sie einen geeigneten Schutzhelm zur Kontrollstelle bringen ließen, weil ihre Helme nicht die erforderliche Zulassung hatten.

Die höchste gemessene Geschwindigkeit erzielte mit 128 km/h ein junger Autofahrer, den nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und ein Eintrag in Flensburg erwarten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell