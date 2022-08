Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Olsdorf (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurde gegen 00:45 Uhr auf der Kreisstraße 11, unmittelbar bei Olsdorf, durch Zeugen ein verletzter Fahrradfahrer im Straßengraben liegend vorgefunden. Der Fahrradfahrer war zu diesem Zeitpunkt nur bedingt ansprechbar. Aufgrund der Spurenlage ist nach aktuellem Ermittlungsstand davon auszugehen, dass der 28-Jährige Fahrradfahrer die Kreisstraße aus Fahrtrichtung der B50 kommend befuhr und am Ortseingang Olsdorf aus noch ungeklärter Ursache mit einem Pedal gegen den Bordstein stieß und in der Folge stürzte. Der Fahrradfahrer wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Verletzungen sind aktuell als schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich einzustufen. Zur Feststellung der Verkehrstüchtigkeit wurde dem Fahrradfahrer auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in Trier eine Blutprobe entnommen. Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der Fahrradfahrer vermutlich in Baustert mit seinem Fahrrad losgefahren war. Zeugen, die den Fahrradfahrer auf der Wegstrecke von Baustert bis Olsdorf ab ca. 00:00 Uhr wahrgenommen haben und Angaben zu seinem Fahrverhalten oder dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der 06561-96850 mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein beigefarbenes Rennrad, der Fahrer trug einen weißen Helm. Im Einsatz befanden sich ein RTW, ein Notarzt, sowie die Polizeiinspektion Bitburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell