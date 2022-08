POL-HOM: Körperverletzungen und Verstoß Waffengesetz auf der Kirmes Kleinottweiler

Homburg (ots) - Am Freitag, den 12.08.2022, gegen 11:00 Uhr kam es im "Netto-Einkaufsmarkt" in der Berliner Straße in Homburg-Erbach zu einem Handtaschendiebstahl. Als sich die Geschädigte im Bereich der Backwarenabteilung befand, entwendete ein bislang unbekannter Täter die graue Handtasche der Geschädigten. In der Handtasche befanden sich die Geldbörse, ein Kartenetui, sowie ein IPhone 6 Plus. Zeugen, die ...

mehr