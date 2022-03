Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Polizeigewahrsam wegen Unbelehrbarkeit

Mainz-Altstadt (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag war die Polizei mehrfach wegen Meldungen zu aggressiven Personen im Einsatz. Da sich einer der beiden bis zum Schluss unbelehrbar und uneinsichtig zeigte, verbrachte er die darauffolgenden Stunden im Polizeigewahrsam.

Bereits um 22:17 Uhr fielen zwei polizeilich bekannte Personen in der Großen Langgasse auf. Einer der beiden war zuvor gestürzt und beide schrien laut herum. Passanten verständigten daher die Polizei, die jedoch feststellen konnte, dass es beiden Männern gut ging.

Um 00:47 Uhr begaben sich die beiden Männer in einen Hausflur in der Lotharstraße. Anstatt dort Ruhe zu geben, schrien beide wieder lautstark herum. Die besorgten Anwohner verständigten daher erneut die Polizei. Einer der beiden verließ auf Aufforderung durch die eingesetzten Beamten sofort die Örtlichkeit. Der andere fing jedoch an darüber zu diskutieren. Dem daraufhin ausgesprochenen Platzverweis kam der 36-Jährige erst nach, nachdem ihm angedroht wurde, dass er andernfalls in Gewahrsam genommen werden würde.

Weil er sich um 01:36 Uhr weigerte, ein Geschäft in der Großen Bleiche zu verlassen, rief ein Mitarbeiter die Polizei. Da sich bei dem 36-Jährigen keine Besserung oder Einsicht abzeichneten, wurde er von den eingesetzten Beamten für den Rest der Nacht in Gewahrsam genommen.

