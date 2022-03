Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Kassiererin bekommt Kopfnuss von aggressivem Kunden

Mainz Hartenberg-Münchfeld (ots)

Am gestrigen Mittwoch kam es um 16:49 Uhr zu einer Körperverletzung in einer Discounterfiliale im Stadtteil Hartenberg-Münchfeld.

Ein Kunde beschwerte sich in der Warteschlange an der Kasse darüber, dass die Kassiererin zu langsam arbeiten würde und wollte ihren Chef sprechen. Die 26-jährige Mainzerin, die zu diesem Zeitpunkt noch einen anderen Kunden abkassierte, begab sich daraufhin zum Büro des Chefs. Der Aggressor folgte ihr und verwickelte sie vor dem Büro erneut in eine Diskussion. Plötzlich gab er der 26-Jährigen unvermittelt eine Kopfnuss und flüchtete anschließend aus dem Discounter.

Die Kopfnuss traf die Mainzerin im Gesicht, sodass ihre Unterlippe aufplatzte und die Nase schmerzte.

Personenbeschreibung des Kunden:

- männlich - ca. 40-50 Jahre alt - ca. 170-175 cm groß - schlanke Figur - kurze, dunkelblonde, nach oben gegelte Haare - blaue Augen - dunkelblaues Poloshirt - dunkelblaue Jeans

_____

Zeugenaufruf: Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131 65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell