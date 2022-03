Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Mehrere Baumaschinen aus Kleintransporter entwendet

Wermelskirchen (ots)

Am Mittwoch (02.03.) gegen 06:30 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter einer Handwerkerfirma das Fehlen mehrerer Baumaschinen aus seinem Kleintransporter. Den Transporter der Marke Fiat hatte er am vorherigen Tag gegen 22:00 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Dörpfeldstraße geparkt.

Die Polizei stellte eine Beschädigung am Schloss der Hecktür des Fahrzeuges fest. Vermutlich gelangten die bislang unbekannten Täter so ins Innere und verließen den Transporter mit der Beute durch die rechtsseitige Schiebetür.

Genaue Angaben zur Tatbeute konnte der Geschädigte der Polizei zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht mitteilen. Es wurde eine Strafanzeige wegen besonders schweren Fall des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen aufgenommen. Bei möglichen Hinweisen zur Tat wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei. (ch)

