Polizei Mettmann

POL-ME: Kleinkraftrad in Brand gesetzt - die Polizei ermittelt - Heiligenhaus - 2202039

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (09. Februar 2022) wurde an der Bergischen Straße in Heiligenhaus ein Kleinkraftrad in Brand gesetzt. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 00:40 Uhr bemerkte eine aufmerksame Anwohnerin der Bergischen Straße einen Feuerschein und informierte folgerichtig die Feuerwehr Heiligenhaus. Die Einsatzkräfte stellten bei ihrem Eintreffen fest, dass ein Kleinkraftrad, welches auf einem Verbindungsweg zwischen der Bergischen Straße und dem angrenzenden Sportplatz abgestellt worden war, in voller Ausdehnung brannte.

Trotz eines schnellen Eingreifens konnte nicht verhindert werden, dass das Motorrad der Marke Piaggio vollständig ausbrannte.

Die Polizei geht nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen davon aus, dass der Brand absichtlich gelegt wurde und hat ein Strafverfahren eingeleitet. Da der Halter des Kleinkraftrades bisher nicht erreicht werden konnte, kann derzeit auch ein vorangegangener Diebstahl des Motorrades nicht ausgeschlossen werden.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312 6150, in Verbindung zu setzen.

