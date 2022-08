Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Tödlicher Verkehrsunfall

Orsfeld (ots)

Am 28.08.2022 gegen 21:29 Uhr ereignete sich auf der B257 in Höhe der Ortslage Orsfeld ein Verkehrsunfall, bei dem ein 17-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad bei einem Frontalzusammenstoß mit einem 19-jährigen PKW-Fahrer tödlich verunglückte. Der Leichtkraftradfahrer erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die beiden Fahrzeuginsassen des PKW wurden leicht verletzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an. Die Staatsanwaltschaft Trier beauftragte einen Gutachter mit weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang. Während der Unfallaufnahme war die B257 für mehrere Stunden gesperrt. Im Einsatz befanden sich zwei Fahrzeuge des Rettungsdienstes, Notarzt, drei Fahrzeuge der PI Bitburg sowie 35 Kräfte der umliegenden Feuerwehren.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell