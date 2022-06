POL-EL: Niederlangen - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Lingen (ots) - In der Nacht vom 23. auf den 24. Juni kam es in Lingen in der Straße An der Kapelle zu einem Einbruch. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich auf dem Schulgelände gewaltsam Zutritt zu einem Gerätehäuschen. Nach bisherigen Ermittlungen machten die Täter keine Beute. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der ...

mehr