POL-EL: Emsland / Grafschaft Bentheim - Verkehrskontrollen zu Ferienbeginn

Am Donnerstag zwischen 17 und 18 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter durch Werfen mit einem unbekannten Gegenstand, ein Glaselement eines Kirchenfensters der St.-Jakobus-Kirche an der Clemens-August-Straße in Sögel. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952/93450 zu melden.

