POL-EL: Papenburg - Eigentümerin bzw. Eigentümer gesucht

Bad Bentheim (ots) - Am Donnerstagabend betraten drei, bislang unbekannte Täter gegen 21.05 Uhr eine Pizzeria an der Straße Am Bismarckplatz in Bad Bentheim. Sie forderten von dem Betreiber unter Vorhalt einer Waffe die Herausgabe von Bargeld. Als das 54-jährige Opfer dies verneinte, schlugen und traten die drei Männer auf ihn ein. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Anschließend flüchteten die Täter in ...

