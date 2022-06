Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Zeugen gesucht

Bad Bentheim (ots)

Am Donnerstagabend betraten drei, bislang unbekannte Täter gegen 21.05 Uhr eine Pizzeria an der Straße Am Bismarckplatz in Bad Bentheim. Sie forderten von dem Betreiber unter Vorhalt einer Waffe die Herausgabe von Bargeld. Als das 54-jährige Opfer dies verneinte, schlugen und traten die drei Männer auf ihn ein. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Einer der Täter wird als 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Er hat schwarze Haare und einen schwarzen Bart. Der zweite Täter soll etwa 30 bis 35 Jahre alt sein. Er wird als etwa 1,85 Meter groß und von kräftiger Statur beschrieben. Er hat eine Glatze sowie einen schwarzen Bart. Der dritte Täter hat ebenfalls einen schwarzen Bart und eine Glatze. Er wird als 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß und mit einer kräftigen Figur beschrieben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921-3090 zu melden.

