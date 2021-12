Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen wegen Sachbeschädigung

Lucka (ots)

In der Nacht von Montag (27.12.2021) zum Dienstag (28.12.2021) beschädigten Unbekannten die elektrische Schiebetür eines Einkaufsmarktes im Breitenhainer Weg. Als Tatmittel zur Sachbeschädigung kommen ein Stein sowie Bierflachen in Betracht. Der Schaden an der Tür wird auf circa 2000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt zur Sachbeschädigung und bittet Zeugen, sich mit der Polizeiinspektion Altenburger Land in Verbindung zu setzen. Tel.: 03447-4710. (MW)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell