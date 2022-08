Polizei Steinfurt

POL-ST: Laer, Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Laer (ots)

Am frühen Donnerstagabend (25.08.) ist die Polizei zu einem Wohnungseinbruch an die Straße "Alter Damm" gerufen worden. Unbekannte Täter drangen am Donnerstag in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 18.00 Uhr in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Ersten Erkenntnissen zufolge hebelten die Täter ein auf Kipp stehendes Fenster auf. In der Wohnung durchsuchten sie diverse Schubladen und Schränke. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

