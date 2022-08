Bundespolizeiinspektion See Neustadt / Holstein

BPOLI-See: Nochmal Glück gehabt

Neustadt (ots)

Am Abend des 23.08.2022 wurde das Kontroll- und Streifenboot BP65 "Rhön 2" der Bundespolizeiinspektion Neustadt i.H. zu einem Einsatz südlich von Pelzerhaken gerufen. Ein 72-jähriger Mann aus Hamburg hatte bei schwierigen Windverhältnissen Probleme sein Windsurf-Segel aufzurichten. Vor Ort angekommen, stellte die Besatzung von BP 65 fest, dass auch schon ein weiterer Windsurfer und die Besatzung einer Segelyacht versuchten, dem Hamburger zu helfen. Da jegliche Hilfestellung erfolglos verlief und die Wind- bzw. Seegangsverhältnisse unverändert blieben, entschied sich die Besatzung die Person samt Equipment an Bord zu nehmen. Er war zum Glück unverletzt und wohlauf. Im Anschluss wurde die Person in Zusammenarbeit mit dem Seenotrettungsboot "Henrich Wuppesahl" der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) an Land gebracht.

