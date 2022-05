Bundespolizeiinspektion See Neustadt / Holstein

BPOLI-See: Segelyacht havariert vor Staberhuk

Neustadt (ots)

Das Bundespolizeischiff BAD BRAMSTEDT von der Bundespolizeiinspektion See Neustadt in Holstein nahm am Samstag, 21.05.2022, um 14:18 Uhr eine Notmeldung über Funk auf. Eine Segelyacht sei in eine "Leegerwall"-Situation geraten und vor der Südostküste Fehmarns auf Grund gelaufen. Die Bad Bramstedt befand sich zu diesem Zeitpunkt nur wenige Seemeilen entfernt und fuhr mit voller Kraft zum Havaristen. Dort angekommen wurde eine erste Leinenverbindung zur Segelyacht hergestellt, um das Boot und die Besatzung vor weiteren Schäden und Gefahren zu bewahren. An Bord der Yacht befanden sich vier Personen, die unverletzt blieben. Die Bundespolizei sicherte die Einsatzstelle bis zum Eintreffen des Seenotrettungskreuzers BREMEN und des Seenotrettungsbootes ROMY FRANK der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) und unterstützte bei der anschließenden Bergung unter schwierigen Seegangs- und Windverhältnissen bei auflandigem Wind um die 7 Beaufort. Da die BREMEN in einen weiteren Einsatz abgezogen wurde, schleppte die ROMY FRANK die Segelyacht frei und brachte sie mit den vier Geretteten sicher an Land.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion See Neustadt / Holstein, übermittelt durch news aktuell