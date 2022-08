Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Pedelec-Fahrer stürzt und verletzt sich schwer

Altenberge (ots)

Bei einem Sturz hat sich ein 73-jähriger Pedelec-Fahrer in Altenberge am Donnerstag (25.08.22) gegen 12.20 Uhr schwer verletzt. Der Mann fuhr auf einem Radweg an der Hanseller Straße in Richtung Bauerschaft Hansell. Ersten Erkenntnissen zufolge kam er etwa auf Höhe der Hausnummer 58 nach rechts von dem Weg ab. Dort fuhr er in ein Beet und kam zu Fall. Der Mann wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Zu einem Sachschaden kam es nicht.

