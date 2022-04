Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: Fahrzeug beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Unbekannte Täter haben am Mittwoch zwischen 06:00 Uhr und 11:30 Uhr einen am Dorfplatz in Murr geparkten Dacia beschädigt, indem sie den Fahrzeuglack auf der Beifahrerseite großflächig zerkratzen. Die genaue Sachschadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Steinheim an der Murr unter Tel. 07144 82306-0 zu melden.

