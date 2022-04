Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Verkehrsunfall in der Stuttgarter Straße

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Motorradfahrer kam es am Mittwochmorgen, gegen 08:30 Uhr, am Kreisverkehr in der Stuttgarter Straße und der Hermann-Essig-Straße in Schwieberdingen. Ein 20-jähriger Motorradfahrer verlor den derzeitigen Erkenntnissen nach aus bislang unbekannten Gründen im Kreisverkehr alleinbeteiligt die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Hierbei erlitt er leichte Verletzungen. Er musste durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von über 5.000 Euro.

