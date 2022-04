Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Fahrzeug wiederholt beschädigt- Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bereits zum zweiten Mal beschädigten bislang noch unbekannter Täter einen geparkten Audi in der Schillerstraße in Asperg. In den zurückliegenden drei Wochen zerkratzte der Unbekannte das geparkte Fahrzeug von der Fahrertür bis zum Kofferraum und verursachte so einen Sachschaden von rund 3.000 Euro. Vermutlich derselbe Täter zerkratze nun über Ostern die Beifahrerseite von der Fahrertür bis zum Tankdeckel. Auch hier verursachte er einen Sachschaden, der auf rund 500 Euro geschätzt wird. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim unter Tel. 07154 1313-0 in Verbindung zu setzen.

