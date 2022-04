Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Zwei Leichtverletzte nach Abbiegeunfall

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagabend gegen 21:10 Uhr kam es in der Franckstraße in Vaihingen an der Enz zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Beteiligten. Ein 30-jähriger Fiat-Lenker, der aus Richtung Kleinglattbach kam, wollte im Kreuzungsbereich nach links in die Hans-Krieg-Straße abbiegen. Hierbei übersah er mutmaßlich den entgegenkommenden Ford eines 18-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Verkehrsunfall wurden sowohl der Ford-Lenker als auch ein fünfjähriges Kind im Fiat leicht verletzt. Nach der Kollision verließen alle Beteiligten ihre Fahrzeuge. Kurz darauf entfachte sich aus noch unbekannter Ursache ein Feuer im Motorraum des Fiat. Die Freiwillige Feuerwehr Vaihingen an der Enz rückt mit drei Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften an die Unfallstelle aus und konnte das Feuer löschen. Beide Fahrzeugen waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro, zudem wurde ein Teil des Straßenbelags in bislang noch unbekannter Sachschadenshöhe leicht beschädigt. Während der Unfallaufnahme und den Löscharbeiten musste der Kreuzungsbereich vollgesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell