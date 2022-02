Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Jürgen

Zeugenaufruf nach Sachbeschädigungen an parkenden Fahrzeugen

Lübeck (ots)

Vermutlich in der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagmittag (29./30.01.) wurden sowohl in der Overbeckstraße als auch in unmittelbar angrenzenden Straßen im Lübecker Stadtteil St. Jürgen mindestens sieben PKW unterschiedlichster Fabrikate beschädigt. Bisher unbekannte Täter haben jeweils die Beifahrerseiten der dort geparkten Fahrzeuge zerkratzt. Es ist davon auszugehen, dass für die Tatausführung ein spitzer Gegenstand genutzt wurde, den die Täter im Vorbeigehen über den Fahrzeuglack zogen.

Nach bisherigem Kenntnisstand beläuft sich die Gesamtschadenshöhe auf etwa 7000 Euro.

Die Polizeistation Hüxtertor hat Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigungen eingeleitet und bittet Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung des Tatgeschehens geben können, sich unter der Rufnummer 0451-92993920 oder per E-Mail an Luebeck.pst-hx@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell