POL-HL: OH-BAB 1/ Rastplatz Sereetzer Feld / Polizei sucht nach rechtmäßigem Besitzer eines Tresors

Polizei sucht nach rechtmäßigem Besitzer eines Tresors

Lübeck (ots)

Bereits am 6. Januar 2022 stellten Beamte des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Scharbeutz einen Möbeltresor mit Inhalt sicher. Dieser wurde am Morgen durch einen Verkehrsteilnehmer auf dem Rastplatz Sereetzer Feld, an der Bundesautobahn 1, in Fahrtrichtung Süden aufgefunden. Der grau lackierte Tresor lag verschlossen und unbeschädigt auf den für LKW vorgesehenen Stellplätzen.

Hinweise auf die Eigentümerin oder den Eigentümer liegen der Polizei bislang nicht vor. Ein Diebstahl des mit einem elektronischen Zahlenschloss versehenen Tresors kann nicht ausgeschlossen werden. In diesem Zusammenhang erbittet die Kriminalpolizeistelle Bad Schwartau daher um Auskünfte zu den rechtmäßigen Besitzern oder zur Herkunft des Möbeltresors. Hinweise werden unter der Rufnummer 0451-2207557 oder per E-Mail an BadSchwartau.KPSt@polizei.landsh.de entgegengenommen.

