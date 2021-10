Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Einreise direkt in die Justizvollzugsanstalt - Bundespolizei nimmt 44-jährigen Mann fest

Düsseldorf (ots)

Am gestrigen Donnerstagnachmittag (14.10.2021) kontrollierten die Beamten der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf, im Rahmen einer stichprobenartigen Einreisekontrolle eines Fluges aus Barcelona/Spanien, einen marokkanischen Staatsangehörigen. Hierbei gab der 44-Jährige den Bundespolizeibeamten im Vorfeld aus eigener Initiative bekannt, dass ein Haftbefehl gegen ihn vorläge. Die Kontrolle bestätigte seine Aussage. Die Staatsanwaltschaft Aachen hatte im Juni dieses Jahres einen Haftbefehl wegen unerlaubtem Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gegen den in Eschweiler lebenden Mann erlassen. Demnach hat dieser eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten zu verbüßen. Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde der Verurteilte im Laufe des Tages durch die Bundespolizei in die zuständige Justizvollzugsanstalt verbracht.

Am gleichen Nachmittag wurde des Weiteren ein türkischer Staatsangehöriger durch die Bundespolizei festgestellt, der sich auf der Ausreise eines Fluges nach Istanbul/Türkei befand. Die Staatsanwaltschaft Essen hatte, ebenfalls im Juni dieses Jahres, einen Haftbefehl wegen einem Verstoß gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz gegen den 36-Jährigen verfügt. Laut diesem wurde gegen den Mann aus Herne eine Ordnungshaft von zwei Tagen angeordnet. Diese konnte er jedoch abwenden, indem der Betrag in Höhe von 100 Euro vor Ort bei der Bundespolizei von ihm entrichtet wurde. Seinen Flug in die Türkei konnte der Mann danach antreten

