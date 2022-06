Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei Am Donnerstag, 02. Juni 2022, kam es gegen 18:46 Uhr in der Bahnhofstraße zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter beschmierte die Wand eines Schulgebäudes mit Farbe. Der Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt. Eine ähnliche Tat trug sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 03. Juni 2022 zu. Hier wurde die Wand eines Verkaufsgeschäftes beschmiert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 0447118600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 03. Juni 2022, kam es zwischen 09:15 und 10:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Warthestraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken eine Mercedes E-Klasse. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um die Regulierung des 300 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 0447118600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Am Freitag, 03. Juni 2022, kam es gegen 13:13 Uhr in der Straße Landwehr zu einem Verkehrsunfall. Eine 50-jährige Pkw-Fahrerin aus Cloppenburg beabsichtigte von der Straße Landwehr nach rechts in die Kleine Straße abzubiegen. Hierbei übersah sie einen 19-jährigen Pedelec-Fahrer aus Cloppenburg, der die Kleine Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Pedelec-Fahrer leicht verletzt wurde. Der Sachschaden wird auf 1150 Euro geschätzt.

