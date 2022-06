Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Nach Tätlichem Angriff auf und Widerstand gegen Polizeibeamte: Fund von Betäubungsmitteln

Am Donnerstag, 2. Juni 2022, um 19.25 Uhr, wurden der Polizei An der Gräfte im Bereich der Mobilitätsstation und Fußgängerbrücke randalierende Personen gemeldet. Als die Personen die herannahenden Polizeibeamten sahen, flüchteten bereits einige von ihnen. Ein 18-jähriger sowie ein 20-jähriger Mann - beide aus Vechta - waren noch vor Ort und konnten durch die Polizeibeamten angetroffen werden.

Der 18-Jährige sperrte sich massiv gegen die polizeilichen Maßnahmen und versuchte zu flüchten, stürzte sich dabei auf einen 32-jährigen Polizeibeamten und schob ihn in Richtung Treppe, sodass beide - der Tatverdächtige und der Polizeibeamte - zu Boden stürzten und diese im weiteren Verlauf herunterfielen. Dabei verletzte sich der Polizist leicht.

Der 20-jährige Tatverdächtige lief bereits beim Eintreffen der Polizeibeamten unvermittelt auf einen 28-jährigen Polizisten zu. Dieser forderte ihn mehrfach auf, stehen zu bleiben, jedoch ohne Erfolg. Der Tatverdächtige stoppte nicht, sondern lief gegen den Polizisten, sodass dieser zu Fall kam und sich leicht verletzte.

Beide Personen konnten im weiteren Verlauf des Einsatzes und unter Hinzuziehung weiterer Polizeibeamter unter Kontrolle gebracht werden. Bei dem 18-Jährigen wurden verschiedene Betäubungsmittel aufgefunden, u.a. in einer Menge, die auf einen Handel mit Betäubungsmitteln hindeuten könnten. Auch beim 20-jährigen Mann fanden die Polizeibeamten verschiedene Betäubungsmittel.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde bei einem Richter ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnungen der beiden Personen erlassen. Die Durchsuchungen wurden direkt im Anschluss an den Einsatz durchgeführt und führte zur Beschlagnahme weiterer Beweismittel.

Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden jungen Männer wieder entlassen.

Lohne - Gefährliche Körperverletzung

Am Donnerstag, 2. Juni 2022, um 18.35 Uhr, kam es in der Straße An der Kirchenziegelei, zu Streitigkeiten, in deren weiteren Verlauf zwei Jugendliche aus Lohne Opfer einer gefährlichen Körperverletzung wurden. Zwei 23-jährige Männer aus Lohne schubsten, schlugen und traten auf die beiden Jugendlichen ein. Zudem wurde die Geldbörse eines Zeugen entwendet. Anschließend flüchteten sie, konnten jedoch im Nahbereich durch Polizeibeamte angetroffen werden. Beide Tatverdächtigen waren zur Tatzeit alkoholisiert. Die entwendete Geldbörse konnte bei einer der Personen aufgefunden werden. Wenig später, gegen 20.00 Uhr, schlug und trat einer der beiden 23-jährigen Tatverdächtigen im Bereich eines Parkplatzes eines Verbrauchermarktes in der Lindenstraße erneut zu. Das Opfer, ein 39-jähriger Mann aus Lohne, wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse

Am Donnerstag, 2. Juni 2022, in der Zeit von 21.00 Uhr bis 21.05 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person in der Falkenrotter Straße die Geldbörse aus dem Fahrradkorb einer 60-jährigen Frau. Sie hatte ihr Fahrrad im Fahrradständer des dortigen Verbrauchermarktes abgestellt, um Müll zu entsorgen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, 2. Juni 2022, 12.06 Uhr, meldete eine aufmerksame Zeugin aus Neuenkirchen-Vörden der Polizei, dass eine weibliche Autofahrerin mit einem schwarzen Pkw soeben auf der Gramker Straße in Fahrrichtung Neuenkirchen-Vörden mehrere Beinaheunfälle verursacht habe. Die anderen VerkehrsteilnehmerInnen konnten Verkehrsunfälle glücklicherweise verhindern. Die alarmierte Polizei konnte die beschriebene Autofahrerin, eine 34-jährige Frau aus Damme, in Neuenkirchen kontrollieren. Hierbei mussten sie feststellen, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,65 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein beschlagnahmt und eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. VerkehrsteilnehmerInnen, die durch die Fahrweise der Frau gefährdet wurden, können sich an die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 oder die Polizei Damme unter 05491-999360 wenden.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 2. Juni 2022, um 14.05 Uhr, fuhr ein 24-jähriger Autofahrer aus Lohne auf der Dinklager Straße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Visbek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 2. Juni 2022, 16.35 Uhr befuhr ein 27-jähirger aus Goldenstedt mit einem Transporter mit Anhänger die Goldenstedter Straße in Visbek, ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse BE zu sein. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Lohne/Vechta - Diebstahl eines Pkw/Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Nach einem Diebstahl eines Mercedes (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5238055) gelang es der Polizei am Donnerstag, 2. Juni 2022, um 21.14 Uhr, das entwendete Fahrzeug auf einem Parkplatz der Zitadelle aufzufinden. Im Inneren des Fahrzeugs saßen vier Personen. Ein 20-jähriger Tatverdächtiger aus Holdorf gab sich als Fahrer und Autodieb zuerkennen. Darüber hinaus hatte der Mann Betäubungsmittel bei sich und stand im Verdacht unter deren Einfluss gefahren zu sein. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und das Fahrzeug zur Eigentumssicherung sichergestellt. Auch die drei anderen Personen in dem Fahrzeug stehen im Verdacht, an dem Diebstahl beteiligt gewesen zu sein. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Dinklage - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Donnerstag, 2. Juni 2022, um 16.32 Uhr, wollte eine 34-jährige Autofahrerin von einem Grundstück auf die Badberger Straße auffahren. Hierbei kollidierte sie mit einem von links kommenden, in Fahrtrichtung Badbergen fahrenden 20-jährigen Motorradfahrer aus Dinklage. Durch den Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer und kam auf dem Radweg zum Liegen. Durch den Unfall wurde er schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 2. Juni 2022, von 12.20 Uhr bis 12.30 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug in der Thomas-von-Aquin-Straße einen am Straßenrand ordnungsgemäß abgestellten "VW, Golf". Der Schaden befindet sich vorne rechts am Fahrzeug und beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

