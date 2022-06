Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Sachbeschädigung an Werbeschild

Von Freitag, 27. Mai 2022, 22.00 Uhr, bis Samstag, 28. Mai 2022, 04.00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter in Vechta, Welpe, ein Acryl-Werbeschild des Golfclub Vechta Welpe. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Lohne - Diebstahl eines PKW

Am Montag, 30. Mai 2022, kam es gegen 21.25 Uhr in der Langweger Straße zum Diebstahl eines PKW: Bislang unbekannte Täter entwendeten einen roten Mercedes-Benz C220d Kombi vom Betriebsgelände des dortigen Autohauses. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 31. Mai 2022, 06.00 Uhr, befuhr ein 48-Jähriger aus Steinfeld mit einem Transporter mit Anhänger die Steinfelder Straße in Lohne Ortsteil Südlohne, ohne im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis zu sein. Der 48-Jährige konnte lediglich eine Fahrerlaubnis der Klasse B vorweisen. Erforderlich ist jedoch eine Führerscheinklasse BE. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 01. Juni 2022, kam es gegen 13.10 Uhr in der Getrudenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit einem unbekannten Fahrzeug die Gertrudenstraße in Fahrtrichtung Deichstraße. Beim Vorbeifahren am grauen PKW VW Passat einer Firma aus Lohne kam es zu einem Zusammenstoß der Spiegel. Hierdurch entstand Sachschaden an der Spiegelabdeckung. Anschließend entfernte sich der Schadensverursacher ohne Angaben zu seiner Person oder seiner Beteiligung zu machen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 01. Juni 2022, 14.25 Uhr befuhren eine 39-Jährige aus Goldenstedt und ein 31-Jähriger aus Vechta mit ihren PKWs in genannter Reihenfolge die Oyther Straße stadtauswärts. Im Streckenverlauf musste die Goldenstedterin ihr Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte der hinter ihr fahrende Vechtaer zu spät und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß wurde die Goldenstedterin, sowie ihr 5-jähriger Sohn, welcher sich zum Unfallzeitpunkt auf dem Beifahrersitz befand, leicht verletzt.

Damme - Nötigung im Straßenverkehr

Am Mittwoch, 01. Juni 2022, kam es um 17.50 Uhr auf der Lembrucher Straße zur Nötigung eines 68-jährigen Fahrzeugführers aus Lohne: Dieser war zum Tatzeitpunkt mit seinem PKW auf der Lembrucher Straße in Fahrtrichtung Damme unterwegs. Vor einer dortigen Rechtskurve scherte hinter dem Pkw des Lohners der Fahrer eines weißen Peugeot 108 mit Osnabrücker Kennzeichen zum Überholen aus und überholte das Fahrzeug des Lohners noch vor der Kurve. Direkt nach dem Überholmanöver bremste der Peugeot-Fahrer den Pkw des Lohners sofort von 100 km/h auf 50 km/h aus. Dieser musste sein Fahrzeug infolgedessen stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Im Anschluss beschleunigte der Peugot-Fahrer seinen PKW und fuhr davon. Der Lohner konnte den Fahrer wie folgt beschreiben:

- 25-30 Jahre alt, - schwarze kurze glatte Haare.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Tel.: (05491) 999360 entgegen.

Damme - Diebstahl von zwei Mountainbikes

Zwischen Dienstag, 31. Mai 2022, 22.00 Uhr, und Mittwoch, 01. Juni 2022, 07.30 Uhr, kam es im Auwinkel zum Diebstahl zweier Mountainbikes einer 39-Jährigen aus Damme. Die Fahrräder waren im Tatzeitraum in einem Geräteschuppen im rückwärtigen Gartenbereich der 39-Jährigen abgestellt. Es handelt sich bei den entwendeten Rädern und zwei Mountainbikes der Firma BULLS, Typ Sharptail Street 2 bzw. Sharptail Street 3. Der Rahmen des Sharptail Street 2 ist neonorange-neonblau gehalten und mit schwarzen Schutzblechen, Griffen und einem schwarzen Sattel ausgestattet. Die vordere Felge ist schwarz, die Felge vom Hinterrad ist silbern. Das Bike hat eine Reifengröße von 29 Zoll und verfügt über eine 21-Gang-Kettenschaltung. Der Rahmen des Sharptail Street 3 ist neongrün-schwarz. Es hat schwarze Felgen, Griffe und einen schwarzen Sattel. Das Bike hat eine Reifengröße von 29 Zoll und verfügt über eine 24-Gang-Kettenschaltung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Tel.: (05491) 999360 entgegen.

Dinklage - Ladendiebstahl

Am Mittwoch, 01. Juni 2022, kam es gegen 14.10 Uhr in der Filiale eines Drogeriemarktes am Rathausplatz zu einem Ladendiebstahl: Angestellte bemerkten zwei Mädchen im Markt, die sich Ketten und Modeschmuck ansahen. Nachdem die Kinder das Geschäft gemeinsam mit einer erwachsenen Frau verlassen hatten, wurde festgestellt, dass diverse Schmuckstücke fehlten. Die Mitarbeiterinnen konnten die Mädchen wie folgt beschreiben: -ca. 10 bis 11 Jahre alt, -schlank, -lange schwarze Haare, -beide hatten einen Rucksack und einen Turnbeutel dabeiund trugen dunkle Steppjacken. Die Frau, mit denen die Mädchen die Drogerie verließen, hatte ein sehr gepflegtes Erscheinungsbild. Sie war ca. 25 bis 30 Jahre alt, schlank, hatte lange schwarze Haare, welche zu einem Zopf gebunden waren, und trug einen beigen Trenchcoat. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter Tel.: (04443) 977490 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person

Am Dienstag, 31. Mai 2022, um 16.12 Uhr, fuhr ein 58-jähriger Autofahrer aus Neuenkirchen-Vörden auf dem Heerweg in Richtung Neuenkirchen-Vörden und wollte nach links in die Holdorfer Straße abbiegen. Bei dem Abbiegevorgang kollidierte er mit einem entgegenkommenden 56-jährigen Motorradfahrer aus der Gemeinde Holdorf. Durch den Frontalzusammenstoß wurde der Kraftradfahrer auf die Fahrbahn geschleudert. Der Mann aus Holdorf wurde lebensgefährlich verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

