Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 01. Juni 2022, kam es gegen 17.05 Uhr auf der Bundesstraße B401 zu einem Verkehrsunfall: Ein 50-Jähriger aus dem Saterland und ein 38-Jähriger aus dem Saterland befuhren mit ihren PKWs in einer Kolonne die B401 in Richtung Papenburg. Der 38-Jährige überholte zunächst einen vor ihm fahrenden und danach den PKW des 50-Jährigen. Dieser musste plötzlich aufgrund eines vor ihm abbiegenden Pkw bremsen und wich dabei zur linken Seite aus. Hierdurch kam es zu einem Zusammenstoß mit dem überholenden PKW des 38-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden in Höhe von insgesamt 1500 Euro.

Friesoythe - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 01. Juni 2022, kam es gegen 21.00 Uhr auf der Alten Moorstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 19-Jähriger aus Molbergen befuhr die Alte Moorstraße aus Lorup kommend in Fahrtrichtung Friesoythe. In der Kurve, die in die Neuscharreler Straße mündet, geriet sein PKW aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete linksseitig kopfüber in einem angrenzenden Graben. Der 19-Jährige und seine 21-jährige Beifahrerin aus Werlte blieben unverletzt. Das Fahrzeug des 19-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

Bösel - Beschädigung einer Wildkamera

Am 27. Mai 2022, gegen 20.45 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter im Heideweg eine dort durch die Gemeinde angebrachte Wildkamera. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel unter Tel.: (04494) 922620 entgegen.

Saterland - Körperverletzung

Am Mittwoch, 01. Juni 2022, kam es gegen 23.25 Uhr in der Molkereistraße, Höhe Einmündung zur Mozartstraße zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 29-jährigen Mannes aus Apen: Er wurde von mehreren männlichen Personen unvermittelt körperlich angegangen und durch mehrere Schläge leicht verletzt. Im Anschluss an die Tat flohen die Männer in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Tel.: (04498) 923770 entgegen.

Barßel - Sachbeschädigung an PKW

Am Dienstag, 31. Mai 2022, zwischen 18.50 Uhr und 19.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter den grauen PKW TOYOTA Auris eines 48-Jährigen aus Barßel. Das Fahrzeug stand zur genannten Zeit auf dem rückwärtigen Parkplatz der IGS Barßel in der Westmarkstraße. Als der 48-Jährige seinen PKW wieder in Gebrauch nehmen wollte, stellte er zwei frische Lackkratzer an der Fahrerseite fest. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Tel.: (04499) 922200 entgegen.

Barßel - Sachbeschädigung an Verkehrssicherheitsspiegel

Zwischen Dienstag, 31. Mai 2022, 20.00 Uhr, und Mittwoch, 01. Juni 2022, 09.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in der Friesoyther Straße den dort befindlichen Verkehrssicherheitsspiegel eines 65-Jährigen aus Barßel abzudrehen. Hierbei brach die rückwärtige Kunststoffhalterung. Aufgrund der Unbrauchbarkeit ließen sie den Spiegel auf dem Grundstück des Geschädigten zurück. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Tel.: (04499) 922200 entgegen.

Barßel - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 31. Mai 2022, zwischen 14.45. Uhr und 15.30 Uhr, kam es Am Krumme Kamp zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit seinem Fahrzeug (vermutlich mit einem Bulli) rückwärts aus seiner Parklücke auf dem Parkplatz Am Krumme Kamp 1-11. Hierbei stieß er gegen den grauen PKW Daimler-Benz V-Klasse einer Gerüstbaufirma aus Barßel, wodurch Sachschaden im Heckbereich entstand. Der Schadensverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Tel.: (04499) 922200 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell