Molbergen - Kennzeichendiebstahl

Am Donnerstag, 2. Juni 2022, zwischen 11.00 Uhr und 16.25 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person das hintere Kennzeichen eines BMW 3er, welcher in der Straße Am Waldeck stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475 941220 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl

Am Mittwoch, 1. Juni 2022, zwischen 6.00 Uhr und 15.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person auf einem unverschlossenen Baustellenfahrzeug, ein Fiat Ducato, eine Tasche samt Inhalt. Das Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt bei einer Baustelle im Herzog-Erich-Ring. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl

Am Donnerstag, 2. Juni 2022, zwischen 17.15 Uhr und 22.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person einen Bordcomputer von einem E-Bike, welches beim Fahrradständer am Bahnhof abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Einbruch

In der Zeit zwischen Dienstag, 31. Mai 2022, 12.00 Uhr und Donnerstag. 2. Juni 2022, 21.50 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person gewaltsam Zugang zu einem Wohnwagen, welcher im Herzog-Erich-Ring stand und entwendete Schlüssel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Essen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 2. Juni 2022, um 7.50 Uhr, fuhr eine 40-jährige Autofahrerin aus Quakenbrück auf der Beverner Straße in Richtung Bevern und bog nach links in den Calhorner Kirchweg ab. Dabei kam es im Einmündungsbereich zu einem Zusammenstoß mit einem 13-jährigen Fahrradfahrer aus Essen, der auf der Beverner Straße in Richtung Essen unterwegs war. Der Junge wurde dabei leicht verletzt.

