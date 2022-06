Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Nachtragsmeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am 31.Mai 2022, um 13.30 Uhr, fuhr eine 12-Jährige mit ihrem Fahrrad auf der Straße "Hinterm Wall" in Richtung "Bült / Auf dem Hook". Dabei kam es zu einer Kollision mit einer von rechts, aus der Straße "Bült" kommenden, bevorrechtigten 83-jährigen Autofahrerin aus Cloppenburg. Nach einem Gespräch zwischen der Autofahrerin und der Fahrradfahrerin verließ die Autofahrerin den Unfallort, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Das Mädchen - unter dem Eindruck des Unfalls stehend - gab in diesem Moment an, dass sie nicht verletzt sei. Später stellte sich heraus, dass sie doch leichte Verletzungen erlitten hat. Die Frau konnte anhand des Kennzeichen ermittelt werden. Nun sucht die Polizei weitere Zeugen zum Unfall. Unter anderem soll ein ca. 60-jähriger Fußgänger den Vorfall beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

