FW-MG: Alarmierung durch Heimrauchmelder, angebrannte Pizza

Mönchengladbach-Am Wasserturm, 13.06.2021, 03:22 Uhr, Lindenstraße (ots)

Mitten in der Nacht wurden die Bewohner eines Mehrfamilienhauses auf der Lindenstraße durch einen ausgelösten Heimrauchmelder im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses geweckt. Da in der betroffenen Wohnung niemand öffnete, alarmierten sie die Feuerwehr. Auslöseursache war eine verkohlte Pizza im Backofen. Der Bewohner blieb zum Glück ohne Rauchgasvergiftung. Weitere Personen kamen ebenfalls nicht zu Schaden.

Die eintreffenden Kräfte konnten die Wohnungstüre mit Spezialwerkzeug gewaltlos öffnen. Ein Einsatztrupp unter Atemschutz ging dann in die Wohnung vor. Hier kokelte in der Küche eine Pizza im Backofen vor sich hin. Der Bewohner lag schlafend im Schlafzimmer. Die Wohnung war leicht verraucht. Der Backofen wurde ausgeschaltet, die Pizza herausgenommen und abgelöscht. Abschließend erfolgte die Wohnungsentrauchung mit einem Hochleistungslüfter. Durch den Notarzt fand eine Sichtung des Bewohners statt. Er war unverletzt, konnte somit in seiner rauchfreien Wohnung verbleiben und seinen begonnen Schlaf fortsetzen.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), das Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr. Des Weiteren war die Einheit Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert, kam jedoch nicht mehr zum Einsatz.

Einsatzleiter: Brandamtmann Heinrich Roemgens

